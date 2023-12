Il nuovo Dacia Duster con tecnologia ibrida

(Adnkronos) –

DACIA ha svelato da pochi giorni la terza generazione di Duster con l’introduzione per la prima volta in gamma della tecnologia ibrida. Il nuovo DACIA Duster è disponibile in due declinazioni diverse di tecnologia ibrida: FULL hybrid e MILD hybrid 48V.

In particolare il Duster HYBRID 140 adotta una motorizzazione full hybrid che è costituita da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri in grado di erogare 94 CV e da ben due motori elettrici (uno principale da 49 CV e uno secondario con funzione di starter/generatore ad alta tensione). Invece il Duster TCe 130 adotta invece la tecnologia mild hybrid che coniuga un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione a ciclo Miller ad un sistema mild hybrid da 48V. Quest’ultimo supporta il motore termico in fase di avviamento e accelerazione, contribuendo a ridurre il consumo medio e le emissioni di CO2. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

