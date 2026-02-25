Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Il leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita ufficiale in Cina, alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. Nel corso dell’incontro, Xi ha esposto la posizione di della Cina sulla crisi ucraina, affermando che la chiave consiste nel cercare soluzioni attraverso il dialogo e i negoziati.
Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di garantire una partecipazione paritaria di tutte le parti per gettare solide basi per la pace, affrontando le legittime preoccupazioni di ciascuna parte, raggiungendo una sicurezza comune per costruire un quadro di pace duraturo.
Xi ha inoltre affermato che Cina e Germania dovrebbero sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite, rilanciarne la funzione di primo piano e assumere un ruolo guida come difensori del multilateralismo, promotori dello stato di diritto internazionale, difensori del libero scambio e sostenitori della solidarietà e del coordinamento.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pa, con progetto ‘Digital hub’ oltre 2 mln imprese avranno accesso più rapido a dati

20 Dicembre 2023

Milano, caso La Russa jr: aperto fascicolo revenge porn per video presunto stupro

21 Dicembre 2023
Progetti del Cuore

“Progetti del Cuore”, donati due automezzi per il trasporto di persone con difficoltà motoria

20 Giugno 2024

Milano, denuncia stupro a Capodanno: non ricorda nulla

1 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno