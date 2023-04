“Il desiderio di cadere” di Max Deste e i segreti di un romanzo di successo

“Il desiderio di cadere” di Max Deste è un libro che si lascia leggere dall’inizio alla fine senza staccarsi mai dalla pagina. La lingua è infatti particolarmente scorrevole, oltre che musicale, ritmata e precisa. La vicenda, poi, è uno dei punti più forti del romanzo. In sintesi, essa rispecchia le inquietudini del nostro presente.

In generale, Max Deste è abilissimo a condurci in un viaggio coinvolgente e drammatico, ma anche spensierato e riflessivo al tempo stesso. In questo senso, sono particolarmente riuscite sia le diverse mise en abyme sia i numerosi flashback. Queste tecniche narrative, abilmente congegnate, producono effetti stranianti notevoli. Inoltre, attraverso Jack proviamo continuamente sensazioni forti che vanno dalla vertigine alla nausea, dalla paura alla gioia, dalla depressione alla voglia di vivere.

Ma Max Deste è straordinario nel momento in cui ci spinge ad identificarci sia con la intrinseca pigrizia che vede il protagonista toccare il fondo, sia con la grande forza di volonta che con un colpo di reni lo porta a rimettersi in piedi e a lanciarsi fino a raggiungere addirittura il successo. Nello specifico Jack, dopo aver affrontato dei difficili momenti di dolore, si ritrova con la sua vita in mano a tentare di realizzare il suo più grande sogno, riuscendoci. E durante la descrizione di questa realizzazione, cioè pubblicare un romanzo di successo, il protagonista illustra i segreti della sua arte, che sfocia in uno straordinario finale meta-narrativo.

Consigliamo fortemente questa lettura!

Link Amazon: https://www.amazon.it/desiderio-cadere-Max-Deste/dp/8830656550/

Biografia

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna con una tesi su Silone, in seguito ricercatore presso il FNS, attualmente vive nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola media (italiano, storia e civica) e docente DFA. A livello scolastico ha spesso promosso laboratori di scrittura, di teatro e di giornalismo digitale per ragazzi (Media Skuola), quest’ultimo in collaborazione con il Cerdd. Dopo alcuni saggi storico-letterari, su un piano creativo ha pubblicato la raccolta poetica “Chiarori in una notte senza stelle” (2006), premiata dalla rivista “L’Espresso”, la trilogia teatrale “Le metamorfosi” (2011), e infine tre romanzi di narrativa contemporanea Show Surprise (2013), Segui il tuo respiro (2017), e Il desiderio di cadere (2022), che hanno riscosso un buon successo di critica e di pubblico. Nei prossimi mesi sono previsti le uscite di un poema narrativo, di una raccolta di racconti e di un nuovo romanzo. In generale, le principali tematiche affrontate riguardano le difficoltà esistenziali dell’uomo in un presente sempre più frenetico e tecnologico. Sul piano musicale, invece, si segnalano in particolare gli ultimi album da solista: “Ok Silenzio” (2018), “Antidoto 21” (2021), di cui diversi brani sono ancora programmati in radio, e i singoli “Innesca la felicità” (2021), con il quale ha raggiunto il secondo posto della classifica indie italiana, e “The clouds appear so dark” (2022). Si esibisce anche dal vivo, proponendo sia dei Reading musicali, in cui presenta le sue opere edite e inedite, sia il suo repertorio musicale, che comprende brani originali ma anche i maggiori successi italiani e internazionali in versione “One man band”.