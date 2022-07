Il Centro Antiviolenza di Aprilia “Donne al Centro” resta attivo per tutta l’estate. La struttura, nata nel luglio del 2018 dalla partnership fra il Comune di Aprilia e l’Associazione Centro Donna Lilith, anche questo anno non chiude i battenti e resta operativa anche per i mesi estivi con le seguenti modalità:

il Centro Antiviolenza “Donne al Centro” sito presso il polo CulturAprilia (ex Claudia) resta aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

(ex Claudia) resta aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00. Lo sportello su Cisterna di Latina – presso i servizi sociali – aperto lunedì dalle 14,30 alle 17,30.

– presso i servizi sociali – aperto lunedì dalle 14,30 alle 17,30. Lo sportello su Cori – presso i servizi sociali – aperto giovedì dalle 10,00 alle 13,00.

“Nel ricordare alla cittadinanza che le strutture resteranno aperte anche ad agosto, invitiamo le donne che vogliono iniziare un percorso di uscita dalle condizioni di violenza e messa in protezione a contattare i centri dislocati sul territorio, dichiarano i delegati delle politiche sociali dei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima, una volta stabilito il contatto con il centro, operatrici antiviolenza prenderanno in carico ogni singola situazione in modo professionale ed anonimo per tutelare tutte le donne vittime di violenza, nonché i minori spesso coinvolti in situazioni come queste”.

Per appuntamenti: chiamare il numero 3273858008 da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00. Per le emergenze: 3287774577 reperibilità h 24.

