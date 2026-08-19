Ikea prepara una collezione ispirata a Xbox

(Adnkronos) – Ikea sembra pronta a entrare nel mondo del gaming con una linea di prodotti dedicata a Xbox. L’azienda svedese ha pubblicato oggi sul proprio account Instagram un video che anticipa, senza fornire dettagli precisi, una collezione ispirata alla console Microsoft.

Le immagini condivise non chiariscono tempistiche né contenuti completi dell’iniziativa, ma lasciano intuire alcuni elementi della futura gamma. Si intravede infatti un mobile la cui forma richiama quella della levetta analogica di un controller Xbox, accanto a un cuscino verde brillante dal caratteristico taglio a X, chiaro riferimento al logo del marchio.

Non è la prima volta che Ikea affianca il proprio nome a quello di realtà legate al mondo videoludico e tecnologico, in un percorso che negli ultimi anni ha visto il marchio ampliare progressivamente il proprio catalogo verso prodotti pensati per postazioni gaming e da scrivania. La scelta di puntare su Xbox conferma l’interesse dell’azienda verso questo segmento di pubblico, sempre più centrale nelle strategie di diversificazione del brand.

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