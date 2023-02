III Municipio, Quattromani-Battisti (M5S): “Ormai amministrazione Marchionne non produce più atti, territorio in mano a cattiva gestione”

Fisio fit

“Nel parlamentino del III Municipio la maggioranza e le commissioni municipali non producono atti, ma esprimono ormai solo pareri su delibere presentate in Assemblea capitolina, come abbiamo avuto modo di verificare attraverso un’analisi svolta in Commissione Trasparenza sugli atti votati dal novembre 2021 al dicembre 2022, e confermata in questo inizio 2023. Esattamente quello che avviene oggi, quando per giustificare la convocazione di un consiglio straordinario per il 16 febbraio si inseriscono atti residuali dello scorso consiglio del 9 febbraio, quando cadde il numero legale durante la votazione di un atto proposto dalla maggioranza e gli assessori interrogati non si presentarono ai Question Time: per noi del MoVimento 5 Stelle non è giustificata la convocazione di un consiglio straordinario ‘in attesa di espressione pareri sull’80% degli atti’. E’ proprio straordinario considerarlo straordinario, vista la situazione non emergenziale nella quale ci troviamo da questo punto di vista. Per quanto ci riguarda, l’emergenza vera nella quale ci troviamo è quella in cui la Giunta non presenta le proprie attività a distanza di oltre 15 mesi, assegna direttamente beni confiscati alla mafia ‘per timore che vengano occupati’, consegna immobili non pronti e non in carico all’amministrazione per bandi regionali ‘senza documentazione amministrativa disponibile’. Riteniamo grave e reiterata la cattiva gestione del nostro territorio da parte dell’amministrazione Marchionne, alla sua seconda occasione in cui sta confermando la prima brutta impressione del 2013-2016”.

Così in una nota congiunta i consiglieri del M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.