Igor Mulas: “Su dimmi” il titolo del nuovo singolo

Dal 6 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Su dimmi”, il nuovo singolo di Igor Mulas.

“Su dimmi” è un brano che racconta la nascita di un sentimento importante. Una storia che per potersi concretizzare ha bisogno di certezze e di parole sincere. Solo così potranno aprirsi le porte a quel coraggio che tutto sa muovere e creare. Quel coraggio che da tempo è prigioniero del passato!

Spiega l’artista a proposito del brano: “Su Dimmi rappresenta una realtà ben precisa nell’universo dei sentimenti e cioè la paura di mettersi in gioco anche quando si è consapevoli di aver trovato la persona giusta. Dovremmo alleggerire i pensieri, fare silenzio ed ascoltare ciò che la saggezza del cuore vuole dirci. Questo è coraggio!”.

Nel videoclip di “Su dimmi” si è ricreata una dimensione teatrale; infatti, il brano viene cantato e recitato in modo naturale e senza sovrastrutture, con alcuni movimenti che ricordano la danza sciamanica. Il video è girato in un bianco e nero arricchito da onde di colori in movimento.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/7KJllw-WaIY?si=hX0FYk833BT1Yjnr

Biografia

Igor Mulas, Cantautore Pop di origini sarde. Conseguito il diploma di ragioniere si trasferisce a Londra per più di dieci anni. Studia presso The City Lit canto Pop, Rock, Soul, Opera e Blues. Inizia le sue produzioni musicali. Se pur Influenzato dal Pop britannico ed internazionale ama comporre e cantare in italiano. Oggi vive a Roma. Tre album all’attivo: Io Sono Igor Mulas – Tutto È Giusto (prodotto con Stefano Di Carlo) e A Un Passo Da Me. Infine: Starlight un cover album cantato in inglese. Ha partecipato a eventi musicali quali il Music Village, Castrocaro ed altre manifestazioni canore. Il 14 luglio è uscito in tutte le piattaforme di streaming e in radio il singolo Geloso Remix (prodotto con Stefano Di Carlo).

