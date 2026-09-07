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Cronaca

Ifa 2026: Narwal festeggia 10 anni e amplia la visione della casa intelligente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) – In occasione di Ifa 2026, l’azienda di robotica per la casa Narwal celebra il suo decimo anniversario presentando un’evoluzione strategica: l’espansione del portafoglio prodotti oltre i classici robot aspirapolvere. L’obiettivo dichiarato per la fiera berlinese è mostrare soluzioni tecnologiche mirate alla risoluzione dei problemi pratici della pulizia domestica, estendendosi agli aspirapolvere per solidi e liquidi e ai sistemi di pulizia automatica integrati. L’azienda consolida così il proprio posizionamento internazionale, forte di una presenza capillare nei mercati chiave. 

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