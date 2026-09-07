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Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Ora è ufficiale: Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina, al posto dell’esonerato Fabio Grosso. A dare l’annuncio la società viola con un comunicato sul proprio sito web. “ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”. 

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