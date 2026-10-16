Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ia, Patrizio (Meritocrazia Italia): “Nelle aziende sopra i 50 dipendenti almeno il 60% della forza lavoro sia umana”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Meritocrazia Italia presenta una proposta per la salvaguardia del capitale umano nell’era dell’Intelligenza artificiale, chiedendo alle imprese con più di 50 dipendenti di mantenere una forza lavoro umana pari ad almeno il 60% del totale, limitando al 40% la quota sostituibile attraverso sistemi tecnologici e di Ia. L’obiettivo, spiega Paolo Patrizio, capo di Gabinetto MI, è “riportare l’uomo al centro del progresso” e prevenire gli squilibri economici e sociali legati alla sostituzione del lavoro umano. La perdita di occupazione, sottolinea Patrizio, non riguarda soltanto il singolo lavoratore, ma produce conseguenze a cascata su welfare, pensioni, consumi, famiglie e coesione sociale. “L’imprenditore non può essere spinto semplicemente dall’ottica di massimizzare i profitti abbattendo i costi”, è la posizione dell’associazione, che invita a interrogarsi sul modello di società da costruire e sul ruolo del profitto nelle scelte politiche ed economiche. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Salmo ricoverato in ospedale, come sta il rapper

10 Agosto 2026

Israele-Gaza, “Hamas sempre più debole ma determinato, ecco perché guerra sarà lunga”

24 Gennaio 2024

Meloni e i suoi segreti della comunicazione, il nuovo libro di Tommaso Longobardi

29 Maggio 2026

Roma, oltrepassa la cassa del supermercato senza pagare: arrestata 36enne

17 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno