Melanoma, Massi (Imi): “Digitalizzazione e Ai per diagnosi sempre più accurate”

(Adnkronos) – Il congresso “è per noi l’occasione di confrontarci in ottica multidisciplinare sulle principali sfide nella prevenzione, nella diagnosi, nei nuovi trattamenti. Abbiamo bisogno di focalizzare l’attenzione su come riuscire a diffondere la digitalizzazione come strumento chiave nella diagnosi” del melanoma. “La digitalizzazione dei preparati è il primo importante passaggio che consente di applicare algoritmi di intelligenza artificiale”. Così Daniela Massi, presidente Imi, all’apertura del 32esimo Congresso nazionale dell’Intergruppo melanoma italiano, oggi a Bologna. Personalizzare la prevenzione e i trattamenti, rafforzare la collaborazione tra specialisti e rendere accessibili le nuove tecnologie diagnostiche sono i temi principali dell’evento che riunisce per 3 giorni gli esperti della neoplasia cutanea.

“L’obiettivo – spiega Massi – è lavorare in sinergia con le altre società scientifiche e coinvolgere anche le associazioni dei pazienti, per poter dare dei contributi utili per le nostre istituzioni e costruire insieme il futuro della lotta al melanoma. La sfida – sottolinea – non è soltanto tecnologica, ma riguarda anche la sostenibilità, l’organizzazione e la cultura sanitaria”.

“È fondamentale che vi sia una rimborsabilità e quindi un inserimento nel nomenclatore tariffario dei test Ngs anche per la diagnosi e la prognosi dei tumori melanocitari atipici”. I test Ngs, Next Generation Sequencing “consentono di identificare alterazioni genetiche rilevanti per orientare le scelte terapeutiche – spiega – La loro applicazione, tuttavia, non riguarda soltanto l’impiego a fine predittivo, cioè per stratificare i pazienti in un’ottica di trattamento, ma può contribuire anche a chiarire i casi diagnostici più complessi”.

La richiesta, inoltrata da Imi al ministero della Salute, si inserisce nel più ampio confronto sull’introduzione delle nuove tecnologie in sanità e sulla loro sostenibilità, insieme alla digitalizzazione dei preparati anatomopatologici e all’applicazione degli algoritmi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è favorire diagnosi più accurate e percorsi terapeutici sempre più personalizzati, garantendo ai pazienti l’accesso agli strumenti innovativi.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)