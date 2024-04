I tesori nascosti del Parco dei Castelli Romani: 13-14 aprile a Monte Porzio Catone (RM)

Continuano gli eventi del quarantennale dell’istituzione dell’Ente regionale Parco Castelli Romani: sabato 13 e domenica 14 aprile sarà la volta di Monte Porzio Catone (RM), in concomitanza con la prestigiosa manifestazione “Orchidee dal mondo”.

Sabato 13 alle ore 17.00 presenteremo, presso il Museo del Vino, la pubblicazione: “I tesori nascosti del Parco dei Castelli Romani: le orchidee spontanee”. Un lavoro frutto delle ricerche del personale dell’Ente, per far conoscere questi piccoli fiori preziosi, tanto meravigliosi quanto importanti per la biodiversità.

L’evento è gratuito, i posti limitati. Vi aspettiamo, per approfondire insieme la conoscenza del meraviglioso mondo delle orchidee spontanee che popolano il nostro territorio.

