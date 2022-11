I motivi per cui il calcio è lo sport più popolare

Il calcio è lo sport più seguito e giocato in assoluto. Da quando è arrivato in Italia, ovvero intorno alla fine dell’Ottocento, il gioco ha avuto un crescendo esponenziale, che lo ha portato ad attirare l’interesse da parte delle più importanti aziende del mondo, facendolo divenire, oltre che uno sport, un vero e proprio business. Dai diritti TV alle scommesse sportive, dalle sponsorizzazioni ai biglietti per entrare allo stadio, il calcio domina costantemente su qualunque altra disciplina e i motivi sono vari.

Tutti si avvicinano al calcio

Giocare a calcio è una delle prime attività sportive che si praticano nell’infanzia, poiché per organizzare una partita non occorrono che un pallone e uno spazio in cui correre. Ciò consente a chiunque di avvicinarsi a questo sport, a prescindere dalla classe sociale e dalle disponibilità economiche.

Le grandi competizioni

Oltre che dalla nostra Serie A, i tifosi italiani sono attratti sia dalle competizioni degli altri paesi, in primis dall’inglese Premier League e dalla Liga spagnola, sia dai grandi tornei internazionali, come la Champions League, la più prestigiosa competizione riservata ai club, e dall’Europa League, la seconda coppa continentale. Grande interesse è suscitato dai tornei per le squadre nazionali: con cadenza quadriennale si disputano mondiali ed europei, i quali catturano le attenzioni dei tifosi più accaniti così come quelle dei semplici simpatizzanti. Proprio in questo periodo si stanno ultimando i preparativi per i mondiali, i quali saranno disputati nell’inedita cornice del Qatar: sono già disponibili i pronostici mondiali 2022 su Betfair.

L’amore verso la propria squadra

La passione che si sviluppa verso una squadra di calcio è difficile da descrivere. Si tratta di un vero e proprio amore, che spinge i tifosi a riempire gli stadi e a macinare chilometri per raggiungere la squadra in trasferta, così da guidarla verso la vittoria. La passione dei tifosi non riguarda solo le categorie massime, in quanto anche le serie minori sono seguite da un’importante fetta di pubblico.

Le gesta dei campioni

Da bambini ci si affeziona sia alle squadre sia ai campioni più rappresentativi. Nel corso degli anni si sono avvicendati fuoriclasse di ogni nazione e ruolo, dagli italiani Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Gianluigi Buffon ai francesi Michel Platini e Zinedine Zidane, dai brasiliani Ronaldo, Ronaldinho, Pelè e Falcao fino agli argentini Diego Armando Maradona, Leo Messi e Gabriel Batistuta. Il calcio senza i suoi più leggendari campioni sarebbe certamente meno entusiasmante.

Contenuti sportivi sempre più accessibili

Un tempo per assistere alle partite, specie quelle della Serie A, bisognava necessariamente andare allo stadio. Le immagini, infatti, venivano trasmesse in differita e riguardavano esclusivamente gli highlights. Per aggiornarsi sui risultati vi era la radio, che offriva in diretta le radiocronache dei match. Al giorno d’oggi è possibile guardare le partite live con i dispositivi elettronici di uso comune, dai televisori agli smartphone, dai tablet ai computer, oltre che accedere ai canali tematici trasmessi dalla maggior parte delle squadre più prestigiose.

