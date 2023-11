Gaza, ospedale al-Shifa circondato: morti 2 neonati

(Adnkronos) – Ospedale al-Shifa di Gaza al centro del conflitto tra Israele e Hamas. Secondo quanto denuncia il ministero della Sanità della Striscia, personale medico e pazienti non riescono a lasciare la struttura, "completamente assediata" dai carri armati israeliani. L'ospedale è privo di acqua, cibo ed elettricità e a causa dei blackout elettrici sono morti due neonati prematuri. Da parte loro le forze israeliane (Idf) sostengono che l'ospedale "non è sotto assedio", ma ci sono scontri con i "miliziani di Hamas" nel complesso che lo ospita. I civili che si trovano nell'edificio possono tuttavia lasciarlo in sicurezza. In un messaggio video in arabo un ufficiale dell'esercito di Tel Aviv ha spiegato che la zona est dell'ospedale è aperta per chiunque voglia uscire dalla struttura, aggiungendo che le Idf sono in contatto con il direttore del nosocomio. Diversa la versione del direttore generale del ministero della Sanità di Gaza, Munir Al-Bursh, che in una intervista a Cnn sostiene che ci sono più di 100 corpi avvolti da lenzuola nel complesso dell'ospedale. "Non possiamo bruciarli. Le forze di occupazione circondano l'ospedale, impedendo l'evacuazione dei feriti". Chi ora viene ferito, viene trasportato all'ospedale battista di al-Ahli, dato che al-Shifa è oramai inaccessibile. Due neonati prematuri sono morti a causa dei blackout elettrici, ha denunciato Medici per i Diritti Umani-Israele, no-profit israeliana che dal 1988 si occupa del diritto alla salute nello Stato ebraico e nei Territori palestinesi. "A causa della mancanza di energia elettrica, possiamo segnalare che il reparto di terapia intensiva neonatale ha smesso di funzionare. Due bambini prematuri sono morti e c'è un rischio reale per la vita di altri 37 bambini prematuri", ha affermato il gruppo in una nota riferendosi all'ospedale al-Shifa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

