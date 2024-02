Hyundai N: stop alla produzione della i20 N e i30 N

(Adnkronos) – Le potenti Hyundai i20 N e i30 N non saranno più prodotte. Nello switch da endotermico a elettrico, anche le pepatissime e sportivissime hot hatch coreane lasciano spazio all’elettrificazione. Un passaggio che fortunatamente non penalizzerà quell’anima sportiva che ogni appassionato di alte prestazioni ha apprezzato con il lancio sul mercato della i20 N e i30 N, Hyundai è pronta a lanciare una serie di versioni completamente elettriche e high performance. Un’uscita di scena dovuta alle sempre più restringenti nome sulle emissioni, le due compatte sportive lasciano un segno indelebile nella memoria e negli estimatori delle sportive turbo e a benzina. Sarà compito della Ioniq 5 N e della Ioniq 6 N colmare il vuoto lasciato dalle due compatte sportivo. La nuova berlina elettrica avrà una potenza che supererà i 650 cavalli della Ioniq 5 N e avrà prestazioni da dragster. Secondo voci della rete, la Ioniq 6 N raggiungerà i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3,2 secondi. Due i motori elettrici presenti, uno per asse, il suo debutto avverrà nel corso dei prossimi mesi —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)