Huawei Italia e Siportal rinnovano la partnership tecnologica

(Adnkronos) – SIPORTAL e Huawei Italia hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione tecnologica per i prossimi due anni, con un'enfasi particolare sullo sviluppo delle soluzioni FTTH, Fiber To The Home. Questa partnership mira a modellare il futuro digitale delle connessioni, sottolineando l'importanza delle tecnologie avanzate nella creazione di una rete efficiente e sostenibile. Grazie a questa collaborazione rinnovata, SIPORTAL potenzierà i suoi Point of Presence nella propria rete utilizzando le più recenti tecnologie fornite da Huawei. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e le prestazioni della rete, senza trascurare l'importanza della sostenibilità ambientale. Le nuove tecnologie mirano a ottimizzare l'uso delle risorse e a ridurre l'impatto ambientale, riflettendo un approccio responsabile verso l'ambiente. Huawei si è detta impegnata a garantire l'interoperabilità delle proprie soluzioni in un mercato aperto e in linea con gli standard internazionali. Questa apertura è destinata a migliorare notevolmente l'esperienza dei clienti e ad avere un impatto positivo sull'intero ecosistema dei partner tecnologici di SIPORTAL, offrendo maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione delle reti. Francesco Saluta, CEO di SIPORTAL, ha espresso l'importanza della partnership rinnovata con Huawei, sottolineando come questa collaborazione sia cruciale per il loro impegno nel fornire connettività di alta qualità. La compatibilità delle soluzioni Huawei con un mercato in continua evoluzione permette a SIPORTAL di migliorare la propria offerta e garantire un servizio ottimale ai suoi clienti. Saluta ha ringraziato Huawei per la fiducia e il sostegno continuo, notando come la collaborazione stia aprendo nuove possibilità nel settore delle telecomunicazioni. La partnership si estenderà anche all'utilizzo delle tecnologie Huawei per l'accesso alla fibra in tecnologia XGS-GPON. Questo approccio permetterà a SIPORTAL di migliorare ulteriormente la qualità e le prestazioni delle proprie soluzioni. Inoltre, il trasporto DWDM permetterà all'azienda di offrire larghezze di banda ancora più elevate, in ottica di long distance, con banda garantita e latenze molto basse. Tim Cao, General Manager di Huawei Enterprise Italy, ha aggiunto che la soluzione tecnologica XGS-PON 10G offre ai clienti flessibilità operativa, elevata capacità e attenzione al risparmio energetico. Le competenze sviluppate da Huawei nel mercato globale delle tecnologie trasmissive di lunga distanza completeranno l'offerta tecnologica per SIPORTAL. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

