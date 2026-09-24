Harry Kane lascia il calcio? “Sogno un futuro in Nfl”

(Adnkronos) – “È qualcosa su cui mi informerò seriamente. Dipende cosa succederà nei prossimi 5-6 anni nella mia carriera, andare in Nfl sembra qualcosa di più fattibile del golf”. Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e dell’Inghilterra, apre così – dal ritiro della nazionale inglese – a un futuro in Nfl, la più grande lega professionistica al mondo di football americano. “Quando lo guardi alla tv – ha aggiunto Kane – ogni sport professionistico sembra semplice e pensi che sia possibile farlo allo stesso modo, ma so che non sempre è così”.

Kane ha presentato l’ipotesi come una possibilità concreta: “Probabilmente mi ci vorrebbero dai sei mesi a un anno di pratica prima di iniziare”. Magari con un passaggio in Mls, il campionato di calcio americano che negli ultimi anni ha accolto diverse star dall’Europa, a cominciare da Leo Messi: “Se in futuro dovessi giocare in Mls o in un campionato simile, si potrebbe trovare un modo per collegare le due cose”. La stella dell’Inghilterra, insomma, fa sul serio. Vederlo con una nuova divisa, in futuro, potrebbe non essere uno scherzo.

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