Harley-Davidson lancia RIDE, una piattaforma globale tra heritage e brand

(Adnkronos) –

Harley-Davidson inaugura una nuova fase della propria evoluzione con il lancio di RIDE, piattaforma globale pensata per rafforzare il posizionamento del marchio e dialogare con una nuova generazione di motociclisti.

RIDE si configura come un progetto che va oltre la comunicazione tradizionale, si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare l’identità storica del brand, reinterpretandola in chiave contemporanea.

Si parla di un ritorno alle origini, infatti l’elemento chiave del lancio è anche il recupero dello storico logo Bar & Shield, un simbolo identitario del brand, che viene reintrodotto all’interno di una nuova veste visiva.

“Sono entusiasta di lanciare la piattaforma RIDE come un vero e proprio nuovo inizio per il brand, in vista della presentazione della nostra strategia aziendale a maggio. RIDE celebra il divertimento e la gioia che si provano guidando la migliore moto al mondo: una Harley-Davidson”, ha dichiarato Artie Starrs, Presidente e CEO di Harley-Davidson.



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