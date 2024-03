Hard Rock Cafe ed Eva Longoria insieme per il mese internazionale della donna

(Adnkronos) – 'We are' è il motto dell’International Women’s Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l’8 marzo nei cafe di tutto il mondo con un mese di iniziative, concerti e raccolte fondi per la salute e l’empowerment femminile. Promossa da Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione di beneficenza che coordina e sovrintende a tutte le iniziative filantropiche del gruppo, la campagna sostiene la Global Gift Foundation e il Magee Women’s Research Institute, attraverso le esibizioni di quasi 1000 artiste sui palchi di tutti gli Hard Rock presenti nel mondo, un menù speciale e diverse esperienze da vivere. Ambassador di eccellenza, Eva Longoria, nota per il suo impegno a favore dei diritti delle donne in tema di eguaglianza ed emancipazione. Inoltre, in partnership con l'associazione internazionale 'Women Who Rock' (WWR) la campagna vedrà protagoniste, anche sui palchi dei cafe di Firenze, Roma e Venezia, voci, nomi e ricordi di rock girls affermate e artiste emergenti del panorama musicale italiano. Tutti gli Hard Rock Cafe del mondo, insieme a quelli italiani, fino al 31 marzo ospiteranno momenti di musica live ed eventi tutti al femminile e sosterranno la raccolta fondi con la vendita di una t-shirt in edizione limitata con il motto “We are” e uno speciale menù ideato appositamente per la campagna disponibile fino al 30 aprile. Per quanto riguarda le iniziative nei Café italiani l''Hard Rock di Firenze per la serata dell’8 marzo propone una cena con un menù speciale e l’accompagnamento musicale degli 80Voglia cover band degli anni ’80, nata nel 2005 con le voci di Ilaria Pacini e di Roberto Rospigliosi, alle tastiere Christian Fanti, al basso Luca Ferreri, alla chitarra Francesco Ciampalini e alla batteria Nicola Immer. Dalla musica pop di Cindy Lauper al rock dei Van Halen, dalla poesia di Battiato alla gioiosa leggerezza di Raffaella Carrà, tutto riproposto per una serata rigorosamente in rosa. Il cafe di Via Veneto a Roma propone ogni giovedì di marzo una voce femminile, si inizia il 7 (21,30) con il duo formato dalla consolle della Dj Ale Ross e la voce di Cristina Benedetti; la serata dell’8 marzo (22,30) è tutta da cantare e ballare con le Girls Ensemble e il loro repertorio dedicato alle grandi cantanti internazionali da Celine Dion a Withney Houston da Adele a Lady Gaga e le nostre grandi voci italiane da Mina a Mia Martini a Fiorella Mannioia. Giovedì 14 marzo (21,30) è il turno di Valentina Gramiccia in arte Dj Frida K e il suo djset eclettico dai ritmi hip hop, R’n’b, soul, fino al reggaeton e alla trap. Il 21 marzo (21.30) ci pensa Emma Re a ripercorrere con la sua voce e il piano del maestro Alessandro Passi un repertorio dedicato alle più grandi voci femminili internazionali per una speciale 'Women Night'. Giovedì 28 marzo (21,30) a chiudere il mese in rosa il progetto di intrattenimento e musica Be (A) Live con la voce di Alessandra e la chitarra di Marco che regaleranno momenti unici e indimenticabili. L’Hard Rock Cafe di Venezia apre il mese dedicato alla donna venerdì 8 marzo (21.00) con gli Stillwater il duo composto da Teti Cortese (voce) e Leonardo Bosello (chitarra), che proporrà un repertorio dalle molteplici sfumature, composto da cover e inediti, dalle tinte Soul, Blues, Rock & Pop. Il 17 marzo (21) è il turno dei Tan Duo, il duo acustico formato da Ilaria Riccio e Mattia Balboni che riarrangerà in modo estroso i generi più diversi: dal jazz al new swing al soul, fino al funky reggae, blues e pop. Il 21 marzo (21) i Cellophane Flowers con la voce di Ilaria Parrotta e Matteo Alemanno, innamorati della musica dei Beatles ne ripercorreranno i più grandi successi sul palco del cafe di Bacino Orseolo. A chiudere il mese dell’Iwm il dj set di Eleonora Gastaldello in arte DJ La Gasta, nella serata del 28 marzo (21). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)