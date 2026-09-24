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Gullotta: “Da Diaco un racconto che non scandalizza, proposta Vannacci è il Medioevo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Raccontare la vita di una coppia omosessuale è un fatto normale che non deve essere confinato in una “fascia protetta” come propone il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. A dirlo all’AdnKronos è l’attore Leo Gullotta che torna sulla riflessione relativa alla tolleranza e all’inclusione che Diaco ha voluto condividere con il pubblico di Rai2 durante una puntata del suo programma pomeridiano ‘BellaMa’, raccontando la scelta, fatta al matrimonio con il suo compagno, di non fare il classico tavolo con i genitori ma con i bambini dei loro amici per restituire loro un’atmosfera di naturalezza.  

“Per me – osserva Gullotta – un racconto come quello di Diaco non crea alcun tipo di allarme. E’ una cosa assolutamente normale e non speciale. Bisogna sempre valutare il tipo di comportamento che una coppia – sia essa omosessuale o eterosessuale – adotta. Non faccio, e non mi appartengono, le divisioni. Ognuno dovrebbe avere rispetto nei confronti degli altri”. 

Quanto poi alla proposta del generale Vannacci, e più nel complesso alla sua linea politica, “non voglio nemmeno parlare talmente è medievale. Il suo è un ritorno al passato che nessuno vuole, per carità”. 

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