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Ue, nuova iniziativa per promuovere l’occupazione femminile nel Mediterraneo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa volta a promuovere l’occupazione femminile in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa. La “Surging Women’s Employment”, iniziativa faro del Patto per il Mediterraneo, mobiliterà 25 milioni di euro, di cui 10 milioni a carico dell’UE, per contribuire alla creazione di 500 mila nuovi posti di lavoro per le donne.

L’iniziativa mira a contribuire all’aumento del tasso di occupazione femminile nella regione del 5% entro il 2030. L’iniziativa è stata presentata dalla Commissaria per il Mediterraneo Dubravka Suica durante un evento organizzato con UN Women a margine della settimana di alto livello della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

“L’emancipazione economica delle donne non riguarda solo la parità: significa valorizzare i talenti, promuovere la crescita e creare società più prospere in tutto il Mediterraneo. Attraverso il Patto per il Mediterraneo, stiamo trasformando questa ambizione in azione. L’iniziativa mira a contribuire alla creazione di 500 000 posti di lavoro per le donne e ad aumentare del 5% l’occupazione femminile entro il 2030, investendo nelle competenze, nell’imprenditorialità e nelle opportunità”, ha detto.

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Medio Oriente e Nord Africa è rimasta in media intorno al 20% per oltre due decenni. Ridurre il divario occupazionale tra donne e uomini potrebbe far aumentare il PIL della regione fino al 60%, contribuendo al contempo a rafforzare la produttività, l’innovazione e la resilienza economica.

Attraverso l’iniziativa “Surging Women’s Employment”, l’UE collaborerà con UN Women e altri partner per ampliare le opportunità economiche per le donne, concentrandosi sulle competenze, sull’imprenditorialità e sulla creazione di posti di lavoro. L’iniziativa sosterrà riforme volte a favorire una crescita trainata dal settore privato, coinvolgerà le imprese nell’ampliamento dell’occupazione femminile e contribuirà a creare nuove opportunità di lavoro nei settori con un forte potenziale di sviluppo, tra cui l’assistenza alla persona, la transizione verde, la scienza e la tecnologia.

Si tratta di uno dei numerosi progetti previsti dal Patto per il Mediterraneo, il piano della Commissione che pone gli investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle opportunità economiche al centro di relazioni più solide tra l’UE e i suoi partner mediterranei.

L’iniziativa si basa sui crescenti sforzi volti a rafforzare la partecipazione economica delle donne nella regione. Oltre 900 imprese hanno sottoscritto i principi sull’emancipazione delle donne, mentre UN Women e i suoi partner hanno contribuito alla riforma di 20 leggi negli Stati arabi a sostegno della partecipazione economica delle donne.

La parità e l’emancipazione delle donne sono priorità trasversali del Patto per il Mediterraneo e costituiscono parte integrante dell’azione esterna dell’UE in Medio Oriente e Nord Africa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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