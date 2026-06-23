Gaeta accende l’estate: svelata la line up del Jazz Festival 2026

Dal 9 al 12 luglio Gaeta torna a essere uno dei punti di riferimento della musica con la diciottesima edizione del Gaeta Jazz Festival, manifestazione che negli anni ha saputo costruire un’identità originale, capace di unire il linguaggio del jazz alle nuove sonorità della musica contemporanea. Un appuntamento che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, portando nel Golfo di Gaeta artisti provenienti da alcune delle scene musicali più innovative del panorama internazionale.

L’edizione 2026 propone un programma ricco e trasversale che spazia tra jazz, elettronica, world music e sperimentazione. Tra gli ospiti più attesi figurano Danilo Plessow, conosciuto come MCDE e considerato uno dei producer e dj più influenti d’Europa, Giorgio Poi, protagonista di uno speciale live accompagnato da un quartetto d’archi, e il sassofonista britannico VENNA, vincitore di un Grammy Award e tra i musicisti più apprezzati della nuova scena jazz internazionale.

Accanto ai grandi nomi trovano spazio progetti esclusivi e appuntamenti pensati per valorizzare il legame tra musica e territorio. Jolly Mare presenterà in anteprima nazionale il nuovo album “La Luce dell’Alba”, mentre Daniele Tittarelli sarà protagonista dell’esperienza “Un sax nella grotta”, in programma nella suggestiva Grotta del Turco. Confermato anche il tradizionale concerto all’alba alla Batteria La Favorita, uno degli eventi simbolo del festival, che quest’anno vedrà esibirsi Pasquale Mirra.

Il festival animerà alcuni dei luoghi più affascinanti della città, dai Giardini dei Bastioni di Carlo V alla Batteria La Favorita, fino allo Stadio Riciniello, sede degli aftershow. Un percorso che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della città.

A completare il cartellone saranno artisti come Allysha Joy, Arya, Godblesscomputers, Gabriele Poso, Admiral, Addict Ameba e numerosi protagonisti della nuova scena elettronica e jazz contemporanea. Un programma che conferma la vocazione internazionale del Gaeta Jazz Festival e la sua capacità di proporre ogni anno un’esperienza culturale capace di attrarre appassionati e curiosi da tutta Italia.