Giorgetti “Il Piano strutturale di bilancio è ambizioso ma realistico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano strutturale di bilancio di medio termine è un documento ambizioso ma realistico, che affronta i problemi principali del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione Bilancio della Camera. “La presentazione di tale documento avviene in un momento storico caratterizzato da tendenze contrastanti. Se da un lato l’andamento delle variabili economiche appare in linea con le attese, dall’altro l’allargamento dei conflitti in atto sta alimentando ulteriormente l’incertezza dello scenario economico globale, incidendo sugli investimenti delle imprese e sulle spese dei consumatori”, spiega il ministro.

“In tale contesto, il governo ha la responsabilità di definire interventi compatibili con gli spazi economici disponibili e destinati a coinvolgere le energie imprenditoriali e gli altri attori di mercato, così da rendere più competitiva la nostra economia. La stabilità delle finanze pubbliche – ha aggiunto – è di grande rilevanza in questo scenario ed è una necessità ineludibile in vista degli investimenti per la transizione digitale e ambientale. Un ulteriore strumento per migliorare le prospettive di crescita è costituito dall’insieme di riforme e investimenti pubblici individuati nel Piano, per superare alcune delle criticità strutturali della nostra economia: non lasciamo indietro nessuno, con interventi selettivi e prudenti a vantaggio del rafforzamento di politiche per la famiglia, promuovendo adeguatamente natalità, genitorialità, sostenibilità delle spese e qualità delle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale. Le previsioni relative alla crescita sono state formulate con prudenza”, ha concluso Giorgetti.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).