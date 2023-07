Guidonia Montecelio, lotta agli incendi: elevate 26 sanzioni per terreni incolti

Polizia locale in campo per contrastare degrado e incendi, gli agenti hanno sanzionato 26 proprietari di terreni incolti. A fronte di 55 segnalazioni, pervenute da inizio anno, sono stati effettuati gli accertamenti e 15 terreni sono stati adeguatamente puliti prima di arrivare alle multe mentre, negli altri casi, si procede con le sanzioni.

Come previsto dal “Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in Città” e dall’ordinanza del Sindaco contro gli incendi le sanzioni vanno da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300.

“Negli ultimi mesi si è intensificato il lavoro di controllo da parte degli agenti della Polizia locale e del personale dell’Associazione Fedra Ets-Nucleo Tutela Ambiente – commenta l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis -. Il decoro e la sicurezza, soprattutto, sono tematiche di assoluta rilevanza che richiedono il massimo sforzo. La pulizia dei fondi è la prima forma di prevenzione contro gli incendi e tenere in ordine i terreni, oltre a evitare spiacevoli situazioni di degrado, riduce fortemente il rischio di roghi”.

“Ringrazio i cittadini per la collaborazione dimostrata in questi mesi – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo -. È fondamentale la collaborazione di tutti per limitare il rischio incendi che, spesso, è determinato anche da comportamenti inappropriati. Proprio per prevenire situazioni critiche l’Amministrazione sta anche sollecitando agli enti pubblici proprietari la pulizia delle aree di loro competenza presenti sul nostro territorio”.

Si ribadisce l’obbligo per i proprietari dei terreni di assicurare un’adeguata pulizia degli stessi, con particolare riguardo ai fronti strada e a quelli presenti nelle immediate vicinanze delle abitazioni. È necessario rimuovere tutto il materiale vegetale infiammabile ed è vietata l’accensione di fuochi per la bruciatura dei residui vegetali e la bruciatura della vegetazione spontanea.