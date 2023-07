Guidonia Montecelio: approvato il Bilancio di previsione 2023-2025

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2023-2025. Nonostante i minori trasferimenti da parte dello Stato, rispetto agli anni precedenti, nella nuova pianificazione sono state previste somme per potenziare i servizi sociali e l’assistenza ai soggetti più fragili, manutenzione ordinaria e straordinaria a strade ed edifici pubblici, nuovi e più efficienti servizi digitali per i cittadini.

“È il primo Bilancio della nostra Amministrazione – spiega il sindaco Mauro Lombardo -, certo le risorse sono poche rispetto ai problemi da risolvere ma, nonostante tutto, le abbiamo allocate al meglio rispetto alle priorità riconosciute e al nostro programma amministrativo. Abbiamo approvato questo atto entro i termini previsti dalla legge ma il nostro obiettivo già dal prossimo è di votarlo prima dell’inizio dell’anno. Questo Bilancio è anche frutto di un processo partecipativo e di un dialogo costante con i cittadini per identificare insieme priorità ed esigenze. Mi spiace che non si sia potuto dare soddisfazione anche alle forze di opposizione che avevano presentato sette emendamenti, peraltro di piccola entità, ma abbiamo ritenuto che non fossero ben congeniati tecnicamente, anche se miravano ad obiettivi che sono condivisi anche da noi e che ci siamo prefissati già per quest’anno”.

Nel dettaglio le entrate previste per il 2023 ammontano a € 74.851.565,31 per le entrate di parte corrente, € 32.002.921,84 per le entrate in conto capitale ed € 5.778.238,81 per le entrate reimputate da esercizi precedenti. “Con fondi comunali e sovracomunali – aggiunge l’assessore al Bilancio, Alberto Cuccuru – abbiamo previsto importanti fondi la manutenzione di scuole, strade, marciapiedi e parchi, oltre alle compartecipazioni per i progetti del Pnrr. Non abbiamo tralasciato alcun settore”.

Nel Bilancio sono state predisposte anche le somme per una rivoluzione digitale del Comune, che prevede anche la realizzazione del nuovo sito istituzionale, per il potenziamento sia dei servizi per il cittadino che degli strumenti a disposizione degli uffici.

All’interno del Bilancio di previsione è stato approvato anche il piano triennale dei lavori pubblici i cui dettagli sono riportati nella presentazione allegata.