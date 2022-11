“La percentuale di raccolta differenziata nel mese di ottobre è arrivata al 74,94%, rafforzando il trend che conferma un dato stabilmente al di sopra del 74% per tutto l’anno in corso – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici con delega ai Rifiuti Giovanni Guerisoli –. Un risultato positivo anche perché raggiunto nonostante l’assenza di una isola ecologica sul territorio comunale. Stiamo operando per migliorare ulteriormente il servizio. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione che ci ha permesso di arrivare a questo risultato, e auspichiamo che questa continui con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più efficiente e corrispondente alle esigenze dei cittadini”.

Nell’ambito del servizio rifiuti, dopo l’installazione di numerosi raccoglitori per le deiezioni canine sul territorio comunale, la prossima novità sarà rappresentata dall’istituzione degli Ispettori Ambientali, adibiti al potenziamento dell’attività di controllo e prevenzione sul territorio, contro l’abbandono di rifiuti e in generale per il contrasto ai comportamenti illeciti lesivi del decoro e dell’ambiente. Il tema sarà infatti all’ordine del giorno nei lavori della V° Commissione Consiliare convocata per martedì 8 novembre.