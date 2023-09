Grottaferrata – La Casa del custode diventa Casa dei Giovani: vinto il finanziamento da 150.000 euro

L’area della Biblioteca di Grottaferrata si trasforma in hub giovanile con un nuovo progetto interamente dedicato ai giovani. “Young Hub”, presentato dal Comune di Grottaferrata e sviluppato grazie al partenariato di tre associazioni grottaferratesi gestite da ragazzi e ragazze del territorio – Archè APS, Nesos APS e Crypters APS –, ha ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per il recupero e la trasformazione della casa del custode del Villino delle Civette, bene comunale inutilizzato da tempo.

Alla somma, ottenuta grazie alla partecipazione ad un avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, si aggiungeranno 30.000 euro stanziati dall’Amministrazione Di Bernardo a titolo di cofinanziamento.

Il progetto darà vita a un nuovo spazio, pensato non solo per la socializzazione ma anche per favorire la crescita umana e professionale dei giovani, con particolare attenzione agli inattivi e a coloro che faticano a inserirsi nel mondo del lavoro. L’edificio, infatti, ospiterà al suo interno la redazione di una rivista culturale, una radio, uno studio di registrazione e numerosi corsi di formazione specializzati, improntati su temi digitali e tecnologici.

La Casa dei Giovani potenzierà l’offerta di servizi dedicati ai giovani della Città di Grottaferrata, inserendosi in quello che già oggi è un vero e proprio polo giovanile cittadino, grazie alla presenza, nella stessa area, della Biblioteca comunale e del Villino delle Civette, sede delle tre associazioni partecipanti e del Centro Socio-Culturale, oltre che di numerosi eventi e iniziative dedicate agli under 35.

“La soddisfazione per l’ottenimento di questo finanziamento è veramente alta – commenta il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Un altro punto del nostro programma giunge a compimento, e la gioia è doppia, visto che Grottaferrata ha sempre sofferto la mancanza di spazi adeguati alla socializzazione, al confronto e alla nascita di iniziative riguardanti il mondo giovanile. Un risultato possibile grazie alle tre associazioni partecipanti, Archè, Nesos e Crypters, che ringrazio per essere sempre in prima linea nel creare fermento tra i giovani con idee sempre brillanti e innovative. Ringrazio la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili Paola Franzoso per l’importante contributo. Per una Grottaferrata sempre più moderna e a misura di giovane”.