Grazia Urbano, stilista e artista indipendente

Una stilista in ascesa ma anche una mamma a tempo pieno

Una carriera che si divide con il lavoro che tutte le donne svolgono con impegno più di ogni attività, il “lavoro della mamma”, come riesci a separare le due cose?

Per scelta ho iniziato la mia carriera, dopo che i miei 3 figli sono diventati grandi, rendendoli autonomi, ho preferito crescerli personalmente dando loro il massimo della mia presenza, sono e saranno sempre la mia priorità è stata una scelta di cui non mi sono mai pentita, sono davvero orgogliosa di essere la loro mamma. Oggi che loro sono cresciuti , posso dedicare il tempo a me stessa ed alla mia carriera.

Il ruolo della donna oggi giorno è un ruolo importante, tu sei impegnata a carattere internazionale sul settore della Fashion system, che consigli vuoi dare alle aspiranti stiliste?

Il consiglio che mi sento di dare alle aspiranti stiliste: è quello di soprattutto, di non arrendersi mai, anche quando ti diranno che non vali abbastanza, e che poi in giro ce ne sono tanti altri a fare moda, consiglierei invece di pensare che in ognuno di quei tanti ci sei tu che forse vali molto di più di quei tanti… quindi provarci e riprovarci prima di arrenderti prima o poi la perseveranza e la voglia di fare ti premierà.

Un anno pieno di impegni il tuo, quali sono i tuoi prossimi progetti, puoi anticiparci qualcosa?

In realtà non sono una che fa progetti a lungo termine, preferisco fare progetti concreti anche improvvisi, infondo sono una creativa e non rimango mai impreparata nell’organizzarmi e la voglia di fare non mi manca mai. Prossimo un evento di moda programmato, nella città di San Remo nei primi di febbraio.

Una nuova linea nel 2023, a cosa ti ispiri?

La mia ispirazione nel 2023 , è per una moda fatta di colori, I quali rappresentano il mio brand, ci saranno capi da sera con lussuosi abbellimenti in paillettes e lucentezze insieme alle trasparenze , vedo non vedo, sempre attenta a permettere alle donne che indosseranno un mio capo, ciò che al meglio rappresenta la propria personalità.



Hai ricevuto ultimamente importanti riconoscimenti . Che emozioni hai provato?

Ricevere riconoscimenti è sempre un grande traguardo è molto gratificante, inoltre mi fa capire, che tutti i sacrifici fatti durante il mio percorso sono stati riconosciuti ed apprezzati , tutto questo per me è sempre una grande emozione .

Quali secondo te i nuovi mood della prossima stagione. E tu ti ispiri soprattutto alla moda o sei un’artista indipendentemente.

I nuovi modelli per la prossima stagione , per non sbagliare e rimanere alla moda, non potrai mai sbagliare con il classico tubino nero, sempre elegante e super femminile. Il colore nero poi mai abolire sempre di gran moda. Io mi sento un’artista indipendentemente, seguo il mio estro e il mio intuito. Nella preparazione di un abito, mi faccio ispirare dai tessuti e dai suoi colori è il tessuto che mi ispira per ogni modello da fare e come se mi parlasse , guardandolo immagino il modello da realizzare e di conseguenza la donna che dovrà indossarlo.

Un caro saluto Grazia Urbano