Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Grande Fratello Vip, stasera 21 settembre: le anticipazioni e la sorpresa per Simone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 

Esplodono le prime tensioni tutte al femminile nella Casa. La scelta per il ruolo da protagonista per la performance della serata fa saltare i nervi alle star: Giulia Provvedi contro Federica Morello, mentre Marina La Rosa non risparmia critiche a Valeria Marini. Personalità forti e caratteri contrastanti accendono le prime scintille. 

Gli inquilini riceveranno una sorpresa: Iva Zanicchi farà il suo ingresso nella Casa per abbracciare il suo amico Simone Annichiarico e ricordare insieme a lui suo papà, Walter Chiari. 

Spazio poi alla battaglia dei talenti: il primo grande scontro nella Casa tra uomini e donne, che si sfideranno per conquistare l’immunità. Infine, il primo candidato all’eliminazione: sarà il televoto del pubblico a decidere chi, tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa rischierà per primo di dover abbandonare il gioco. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Jovanotti in Basilicata, dal Cucù nei Sassi di Matera al concerto improvvisato nella Rabatana di Tursi

19 Agosto 2026

Giulia Cecchettin, la sorella contro Matteo Salvini

19 Novembre 2023

Lady Diana e il cane ‘puzzolente’ di Re Carlo: il retroscena dopo 40 anni

27 Maggio 2026

Violenza sessuale su due minorenni, 4 arresti a Reggio Calabria

15 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno