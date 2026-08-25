E’ morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni

(Adnkronos) – La cantante Dolly Parton, star della musica country, è morta all’età di 80 anni. La notizia del decesso dell’artista è stata annunciata in un video dal nipote, Bryan Seaver, come riporta il New York Times. Dolly Parton si è spenta nella sua casa di Nashville, in Tennessee.

In una carriera durata oltre mezzo secolo, l’artista ha scritto più di 3.000 canzoni. Nell’immensa produzione spiccano brani come “Coat of Many Colors”, “Jolene” e “I Will Always Love You”. “9 to 5”, la canzone che ha dato il titolo al film in cui la cantante ha recitato, è diventata un inno per le donne e per i lavoratori americani.

Parton ha pubblicato 49 album e vinto 11 Grammy, entrando a far parte della Hall of Fame del Rock e del Country.

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