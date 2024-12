Grande Fratello, scontro fuori dalla casa tra due famiglie di concorrenti: caos dietro le quinte

Colpo di scena al Grande Fratello, questa volta riguarda quanto sarebbe accaduto dietro le quinte tra alcuni familiari di due concorrenti.

A quanto pare scontri e liti non interessano solo la casa del Grande Fratello ma anche i familiari di alcuni concorrenti. L’ultimo colpo di scena riguarda proprio uno scontro avvenuto tra familiari di due gieffini, qualcosa di molto forte di cui dovrebbe parlarsi nella prossima puntata.

Non è la prima volta che capitano cose del genere, anche nella precedente edizione c’era stato uno scontro tra i familiari dei concorrenti e a quanto pare, al Grande Fratello, “la storia si ripete”. Cosa è accaduto e chi sono le famiglie che hanno litigato?

Lite tra familiari di concorrenti al Grande Fratello, duro scontro fuori dalla casa

Così, mentre all’interno della casa più spiata d’Italia tra i concorrenti non mancano liti, spesso anche molto pesanti, pare che anche due famiglie abbiano discusso. A riportare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip ha anche detto che della cosa si potrebbe parlare lunedì sera nel corso della puntata serale del Grande Fratello.

Ora in tanti si chiedono quali potrebbero essere le famiglie che hanno discusso e le ipotesi che si aprono sono diverse. Una prima ipotesi è quella che potrebbe vedere uno scontro tra la famiglia di Alfonso D’Apice e Federica Petagna, è noto che le cose al momento tra i due non sono finite bene, oppure la lite potrebbe esserci stata tra i familiari del ragazzo e il tentatore Stefano.

Nonostante i due ragazzi si siano chiariti, è possibile che proprio tra di loro ci sia stato uno scontro alla luce comunque di quanto accaduto. Un’alta ipotesi potrebbe riguardare uno scontro tra i familiari di Maria Vittoria e Tommaso, è probabile che i familiari dell’idraulico non abbiano gradito il comportamento della ragazza? Difficile dirlo, per sapere quali famiglie hanno discusso dovremo attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se se ne parlerà e soprattutto cosa è accaduto.

Ad ogni modo l’edizione di quest’anno, sebbene gli ascolti pare che siano piuttosto deludenti, sta vedendo diverse dinamiche in marcia. Si vocifera che gli autori e Mediaset stiano facendo di tutti per invertire la rotta ed evitare che gli ascolti calino ulteriormente. Da qui la decisione di prevedere nuovi ingressi, studiati proprio per creare altro movimento nel gruppo e magari intrighi amorosi e tutto ciò che piace al pubblico.