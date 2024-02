Grande Fratello, Marco Maddaloni lascia momentaneamente la casa: cosa succede

(Adnkronos) – Marco Maddaloni ha lasciato temporaneamente oggi, giovedì 29 febbraio, la casa del Grande Fratello. Sul sito del reality si legge solo che l'uscita è legata a motivi personali. Judoka, napoletano, due volte campione d'Europa, tre medaglie d'oro conquistate in Coppa del Mondo, 7 volte campione italiano, Maddaloni è sposato e ha tre figli. Nel 2013 ha partecipato a Pechino Express e nel 2019 ha vinto la quattordicesima edizione de L'isola dei famosi. Marco ha deciso di devolvere l'intero montepremi allo Star Judo Club, il Centro sportivo della sua famiglia a Scampia: la palestra Maddaloni è attiva a 360°. Aiuta gli ultimi e lo sport è un'alternativa valida per i giovani e per tutte le periferie. Maddaloni ha lasciato la casa nella notte, al termine della 40esima puntata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)