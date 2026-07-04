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Gp Silverstone, super pole di Antonelli davanti alle Ferrari: la griglia di partenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Super pole position di Andrea Kimi Antonelli nel Gp di Silverstone di Formula 1 oggi, sabato 4 luglio. Il pilota della Mercedes ha chiuso la sessione con il miglior tempo in 1:28.111, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton, grandi protagonisti nelle qualifiche. Poi Russell, quarto, e la Red Bull di Hadjar. Sesto Norris, seguono Verstappen e Piastri. Ultime le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Regno Unito di domani, domenica 5 luglio. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone:  

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Isack Hadjar (Red Bull) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Max Verstappen (Red Bull) 

8. Oscar Piastri (McLaren) 

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 

12. Pierre Gasly (Alpine) 

13. Nico Hulkenberg (Audi) 

14. Oliver Bearman (Haas) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Valtteri Bottas (Cadillac) 

19. Franco Colapinto (Alpine) 

20. Sergio Perez (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Fernando Alonso (Aston Martin) 

 

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