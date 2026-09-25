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Gp Baku, Russell in pole position e disastro Antonelli nelle qualifiche: la griglia di partenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
George Russell vola nelle qualifiche a Baku e conquista di forza la pole position del Gran Premio dell’Azerbaigian di domani, sabato 26 settembre. Il pilota della Mercedes scatterà davanti a tutti nella quindicesima prova del Mondiale di Formula 1, dopo aver chiuso le qualifiche in 1:42.526 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo Piastri, poi Hadjar, Norris e l’altra Rossa di Lewis Hamilton. Solo ottavo Max Verstappen. Giornata da dimenticare per Kimi Antonelli, che tocca il muro alla curva 1 in uno dei primi giri del Q1 chiudendo subito la sua sessione: il leader del Mondiale sarà costretto a partire dalla sedicesima posizione. Un’altra gara in salita, come successo il 6 settembre a Monza, in un Gp poi vinto con una rimonta memorabile.  

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di domani, sabato 26 settembre: 

 

1 George Russell (Mercedes)  

2 Charles Leclerc (Ferrari)  

3 Oscar Piastri (McLaren) 

4 Isack Hadjar (Red Bull Racing)  

5 Lando Norris (McLaren)  

6 Lewis Hamilton (Ferrari)  

7 Pierre Gasly (Alpine)  

8 Max Verstappen (Red Bull Racing)  

9 Carlos Sainz (Williams)  

10 Franco Colapinto (Alpine)  

11 Oliver Bearman (Haas F1 Team)  

12 Liam Lawson (Racing Bulls)  

13 Alexander Albon (Williams)  

14 Esteban Ocon (Haas F1 Team) 

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls)  

16 Kimi Antonelli (Mercedes)  

17 Gabriel Bortoleto (Audi)  

18 Nico Hulkenberg (Audi) 

19 Fernando Alonso (Aston Martin)  

20 Sergio Perez (Cadillac) 

21 Valtteri Bottas (Cadillac)  

22 Lance Stroll (Aston Martin) 

 

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