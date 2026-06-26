Mondiali 2026, Turchia-Usa 3-2 e Paraguay-Australia 0-0

(Adnkronos) – La Turchia batte gli Stati Uniti per 3-2 nell’ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. Nell’altro match, Paraguay e Australia pareggiano 0-0. Gli Usa, già qualificati ai sedicesimi di finale, nonostante la sconfitta a Los Angeles chiudono il girone al primo posto con 6 punti. Australia e Paraguay chiudono appaiati a 4 punti. La miglior differenza reti (0 rispetto a -2) consegna all’Australia il secondo posto e la qualificazione diretta alla fase successiva.

Il Paraguay deve attendere i risultati degli altri gironi per avere la certezza della promozione come una delle migliori terze classificate. La Turchia, ultima a quota 3, è eliminata. Alla selezione allenata da Montella non serve la vittoria nell’ultimo match. Gli Usa sbloccano il risultato al 3′ con Trusty. Pareggio turco al 10′ con Arda Guler e match ribaltato al 31′ con il gol di Kökçü: 2-1. Berhalter firma il 2-2 al 49′. In pieno recupero, al 98′, gol decisivo di Ayhan.

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