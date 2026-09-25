Ashwagandha, melissa e iperico: gli integratori per aiutare l’umore. I consigli dell’esperto

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Ashwagandha, melissa e iperico. Sono alcuni degli integratori e dei rimedi naturali più utilizzati per i loro effetti positivi sull’umore. A parlarne, oggi ospite a ‘La volta buona’, è il medico dietologo Ciro Vestita, che ha spiegato alcune delle proprietà delle piante adattogene, che, secondo l’esperto, “possono completare la salute di una persona”.

Tra le piante citate da Vestita c’è prima di tutto l’iperico: “Solleva il morale, è antidepressivo, fa stare meglio il soggetto e combatte la noia”. L’iperico, ha aggiunto, può essere utile anche “per combattere tanti stati di ansia”.

Anche il ginseng, secondo Vestita, può avere effetti positivi prolungati: “Ti aiuta a stare meglio”. La melissa, invece, è stata descritta come una pianta “polifunzionale”, indicata per contrastare l’ansia e, secondo quanto spiegato dal medico, per proteggere la flora batterica intestinale.

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