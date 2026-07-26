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Napoli, spara e ferisce l’ex moglie al cimitero: 71enne arrestato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Spara all’ex moglie all’interno del cimitero in provincia di Napoli, poi si barrica in una cappella e spara anche contro i poliziotti ma viene arrestato. È finito in manette un 71enne di Torre Annunziata, che ha ferito in maniera grave a colpi di pistola l’ex moglie di 63 anni. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno. Il personale del 118 ha soccorso la donna ferita a colpi d’arma da fuoco alle gambe e al basso ventre, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare l’uomo. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e della Squadra Mobile sono riusciti a disarmare e bloccare il 71enne, che è stato arrestato. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Torre Annunziata. 

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