Napoli, spara e ferisce l’ex moglie al cimitero: 71enne arrestato

(Adnkronos) – Spara all’ex moglie all’interno del cimitero in provincia di Napoli, poi si barrica in una cappella e spara anche contro i poliziotti ma viene arrestato. È finito in manette un 71enne di Torre Annunziata, che ha ferito in maniera grave a colpi di pistola l’ex moglie di 63 anni. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno. Il personale del 118 ha soccorso la donna ferita a colpi d’arma da fuoco alle gambe e al basso ventre, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare l’uomo. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e della Squadra Mobile sono riusciti a disarmare e bloccare il 71enne, che è stato arrestato. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Torre Annunziata.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)