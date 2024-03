Gp Bahrain 2024, oggi via al Mondiale: orario gara, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Il Gp del Bahrain in programma oggi sabato 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Semaforo verde in diretta tv e streaming alle 16 sul tracciato di Sakhir per la prima gara stagionale. Si parte con Max Verstappen davanti a tutti, tanto per cambiare. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position per andare a caccia del quarto titolo iridato consecutivo. La Ferrari, però, c'è: Charles Leclerc parte dalla seconda posizione e Carlos Sainz scatta in seconda fila dalla quarta piazza. Rispetto alla stagione 2023, il Cavallino sembra almeno aver ridotto il gap rispetto alla Red Bull, che rimane la monoposto da battere nel circus. Occhi puntati anche sulla Mercedes, che sistema George Russell in terza posizione sulla griglia e si candida ad un ruolo da protagonista. In salita, invece, la prima gara per Lewis Hamilton. L'inglese, che dal 2025 guiderà una Ferrari, non va oltre il nono tempo e deve rincorrere sin dal primo metro. Nel capitolo sorprese, bisogna inserire il nome del veteranissimo Fernando Alonso: lo spagnolo, con la Aston Martin, strappa un eccellente sesto posto e oggi va a caccia di punti pesanti. Prima fila: 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Charles Leclerc (Ferrari) Seconda fila: 3. George Russell (Mercedes) 4. Carlos Sainz (Ferrari) Terza fila: 5. Sergio Perez (Red Bull) 6. Fernando Alonso (Aston Martin) Quarta fila: 7. Lando Norris (McLaren) 8. Oscar Piastri (McLaren) Quinta fila: 9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10. Nico Hulkenberg (Haas) Sesta fila: 11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 12. Lance Stroll (Aston Martin) Settima fila: 13. Alexander Albon (Williams) 14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Ottava fila 15. Kevin Magnussen (Haas) 16. Valtteri Bottas (Kick Sauber) Nona fila: 17. Guanyu Zhou (Kick Sauber) 18. Logan Sargeant (Williams) Decima fila 19. Esteban Ocon (Alpine) 20. Pierre Gasly (Alpine). Il Gp del Bahrain sarà trasmesso in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. La gara sarà visibile in chiaro in differita su TV8 alle 21.30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)