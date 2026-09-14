Gli Oasis annunciano le date del tour 2027: il 29 e 30 luglio saranno all’Olimpico di Roma

(Adnkronos) – Gli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027. Lo ha annunciato la band, che ha reso note sui social tutte le date del nuovo tour.

“Dopo un periodo di riflessione, ‘la forza pop più dannosa della recente storia culturale britannica’ si dichiara di nuovo pronta a tornare in azione e a risollevare gli animi del pubblico. Venite a constatare di persona questa ritrovata forma. Sarà uno spettacolo da non perdere”, si legge nel post pubblicato sull’account della band di Noel e Liam Gallagher.



Gli Oasis torneranno in tour nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti e in Irlanda nel 2027. Ora per i fans inizia la battaglia più difficile: riuscire ad accaparrarsi un biglietto. “Per avere la possibilità di acquistare i biglietti è necessario registrarsi tramite il link in bio entro il 17 settembre alle 16:00 BST. Non è prevista una vendita generale. Si ricorda che anche gli iscritti alla mailing list devono effettuare la registrazione”, si legge nel post pubblicato accanto al video che annuncia le date.

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