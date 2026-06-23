Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cordier (Groupama Assicurazioni): “Chiarezza e prossimità guidano la consulenza”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il nostro osservatorio Change Lab Italia 2030 ci dice che siamo un popolo di risparmiatori, ma che ci manca la cultura e l’educazione finanziaria”. Lo ha detto Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, presentando la sesta edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030, dedicata al tema dell’educazione finanziaria. “Questa mancanza percepita di competenze si traduce in un freno quando si tratta di prendere una decisione di investimento – ha spiegato Cordier – Le persone ci stanno dicendo che hanno bisogno di strumenti chiari per capire il presente e fronteggiare il futuro con maggiore consapevolezza nelle proprie scelte”. 

Secondo Cordier, tra clienti e consulenti assicurativi “c’è di mezzo un impegno molto forte: quello della chiarezza e delle scelte consapevoli”. Un ruolo che, ha precisato, viene svolto attraverso una rete di agenti chiamata a “interpretare i bisogni reali delle persone e accompagnarle in ogni fase della vita”. Cordier ha sottolineato che il cambiamento culturale richiesto dall’indagine coinvolge l’intera società: “Creare una cultura significa andare molto oltre il semplice consiglio assicurativo. Ci dobbiamo impegnare a creare un linguaggio di chiarezza, accessibilità e comprensibilità nel mondo del risparmio, della previdenza e della protezione”. 

Sul tema dell’intelligenza artificiale, ha osservato che “non va considerata come una minaccia o come una soluzione onnicomprensiva, ma come uno strumento, un alleato”. La prospettiva indicata dagli italiani, ha aggiunto, è quella di “un modello ibrido in cui la tecnologia conviva con l’essere umano come supporto”, combinando capacità di analisi dei dati e interpretazione umana delle esigenze del cliente. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanità, 17mila partecipanti a corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina

17 Aprile 2026

Ascolti tv martedì 28 aprile, la replica di ‘Montalbano’ vince prima serata

29 Aprile 2026

Avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone-Latina

2 Marzo 2018

Gdf, iniziativa di formazione congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

13 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno