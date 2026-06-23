Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner prepara Wimbledon giocando (male) a golf

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2026… giocando a golf. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nello Slam londinese, con l’esordio al primo turno fissato lunedì 29 giugno, ma nel frattempo si concede un po’ di relax. Tra un allenamento e l’altro, Sinner è stato infatti immortalato mentre giocava a golf, in un video diventato rapidamente virale su X. 

Il tutto è stato postato da Rennae Stubbs, ex tennista australiana oggi allenatricem, che ha documentato un pomeriggio sul tee londinese in compagnia di Sinner e Darren Cahill. Le qualità golfistiche dell’azzurro però, a differenza di quelle tennistiche, sono ancora da affinare. 

Sinner sbaglia infatti il primo colpo, che finisce tra gli alberi, e ci riprova poco dopo: “Non andrà molto meglio”, ha commentato Cahill, provocando le risate del numero uno del mondo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meteo, ultime ore di piogge e freddo sull’Italia: in arrivo una Pasqua da 25°C

2 Aprile 2026

Saluto romano, CasaPound: “Sentenza Cassazione è vittoria storica”

18 Gennaio 2024

In vista dell’era post-Covid: i Sindaci di Milano e Roma, co-presidenti di Urban 20, chiedono al G20 una ripresa “verde, giusta e locale”

9 Marzo 2021

Sciopero generale, Landini va avanti. Salvini: “Così scatta precettazione”

14 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno