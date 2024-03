Gli eventi gratuiti del 2024 nei Comuni del Parco regionale dei Castelli Romani

Per celebrare i suoi 40 anni, il Parco regionale dei Castelli Romani ha pianificato un programma di iniziative che si svolgeranno nel corso del 2024, in tutti i Comuni che fanno parte della Comunità del Parco.

Le iniziative, gratuite, si terranno principalmente nei fine settimana, per dare a tutti la possibilità di partecipare, e spesso coincideranno con altre ricorrenze importanti quali sagre e feste tradizionali, che richiamano numerosi turisti sul territorio.

La rassegna di eventi si è aperta nel mese di febbraio, con il convegno sul Vulcano Laziale, le visite guidate e le attività svolte nel comune di Marino. Nel mese di marzo è stata la volta di Ariccia con il convegno sui beni culturali, e di Velletri, con il convegno sulla tutela della biodiversità ed attività connesse.

Nel programma ci sono le date orientative, le tematiche e le relative attività, suddivise per Comune, fino a dicembre 2024. Le iniziative saranno promosse con locandine dedicate ai singoli eventi, pubblicate sia sul sito istituzionale che sui canali social dell’Ente, e sul recente canale whatsapp attivato dal Parco, al quale rinnoviamo l’invito ad iscrivervi, per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Con il programma generale si può avere una visione d’insieme del ricco calendario proposto, ed annotare le iniziative che interessano di più, in modo da effettuare le prenotazioni nel più breve tempo possibile, visto che spesso i posti sono limitati e la maggior parte degli eventi registrano in poco tempo il tutto esaurito.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet