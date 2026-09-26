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Giulia De Lellis, lo sfogo da mamma: “Lavoro tutto il giorno, vivo con i sensi di colpa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Convivo con i sensi di colpa”. Giulia De Lellis si sfoga con i follower sulla sua vita da neo mamma. L’influencer, che è diventata mamma nell’ottobre del 2025, sta cercando di trovare un equilibrio tra gli impegni professionali e la sua nuova quotidianità accanto alla figlia. Non sempre, però, riesce a essere presente come vorrebbe. Ed è questo uno degli aspetti che la mette più alla prova: un tema che ha portato in terapia e sta cercando di affrontare con un esperto.  

“Quando non riesco a rispettare questa routine con mia figlia – spiega la fidanzata di Tony Effe sulle Instagram stories – mi prendono sensi di colpa troppo forti e troppo grandi. Sto cercando di farmi aiutare da uno psicologo perché non la vivo bene quando non riesco a metterla a letto perché ho un evento di lavoro, quando non ci posso essere tutte le sere per farle il bagnetto o a pranzo per poi farle dare il riposino pomeridiano”. 

L’influencer si sfoga sul profilo Instagram cercando anche il supporto delle altre mamme che vivono la sua stessa situazione: “Parlo di mamme che come me lavorano tutto il giorno, tutti i giorni e che non hanno la possibilità di vivere i loro figli costantemente”. In conclusione, De Lellis amette di “essere molto fortunata”, perché grazie al suo lavoro è in grado di gestire la sua agenda al meglio: “Sto cercando solo di fare del mio meglio per cercare di dedicarmi a mia figlia quanto posso, perché quando dicono che il tempo vola è proprio così”, conclude.  

 

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