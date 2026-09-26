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Aeroporto di Catania, voli sospesi per la cenere vulcanica: stop fino alle 12 di domenica 27 settembre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’attività dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno portato alla sospensione dei voli all’aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo, comunica che, “a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3”. 

Sono quindi sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania fino alle 12 ore locali di domani, domenica 27 settembre. 

SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo: “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”. 

La società di gestione dell’aeroporto di Catania fa inoltre sapere che “seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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