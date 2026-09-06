Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Hunter Biden apre alla corsa per la Casa Bianca nel 2028: “Forse dovrò candidarmi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Hunter Biden non esclude una candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Intervistato dal conduttore radiofonico John Catsimatidis, il figlio dell’ex presidente Joe Biden ha inizialmente affermato di “non aver ancora preso una decisione”, per poi scherzare sulla possibilità di scendere in campo: “Se avrò il tuo sostegno, forse dovrò farlo”. Biden ha tuttavia sottolineato che i democratici dispongono di “una squadra incredibile”, citando i governatori Andy Beshear e Jb Pritzker. “Personalmente, adoro Gavin Newsom”, ha aggiunto.  

 

“A prescindere da chi sarà il candidato, voglio che il prossimo presidente si impegni su una cosa: rispettare lo Stato di diritto. Si impegni nell’idea che crediamo in questa repubblica costituzionale e nelle aspirazioni degli americani comuni – ha proseguito Hunter Biden – Voglio davvero, davvero che chiunque sia il nostro presidente abbia successo. Ma soprattutto che riesca a mantenere questo Paese al sicuro. È la sua responsabilità principale”.  

Biden ha infine ricordato la propria battaglia contro le dipendenze, spiegando di aver recentemente raggiunto sette anni e mezzo di sobrietà e affermando che ciò che gli sta più a cuore oggi sono “i 50 milioni di americani che continuano a soffrire e a stare male a causa delle loro dipendenze”. 

﻿ 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trovato morto il 20enne scomparso da Castellaneta, corpo sul fondo di un dirupo

25 Giugno 2026

Ascolti tv, ‘Doc’ vola e conquista la prima serata

1 Marzo 2024

Cina, per la prima volta il raccolto di cereali estivi supera 150 mln tonnellate

11 Luglio 2026

Milano, 55enne aggredito: Saidilly non risponde al gip

6 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno