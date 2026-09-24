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Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Mi chiamo Giovanni, ho 31 anni e vengo da Catania”. Si presenta così Giovanni Grazioso al pubblico di ‘Uomini e Donne’. L’ex concorrente di Temptation Island è pronto a sedersi sulla sedia rossa nei passi del nuovo tronista del dating show di Canalae 5 condotto da Maria De Filippi.  

 

 

Si vociferava da tempo, oggi è arrivata la conferma dal profilo ufficiale di Witty tv con un video di presentazione che ritrae alcuni momenti di Giovanni trascorsi nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island, dove ha partecipato insieme all’ex fidanzata Sabrina Soussi. Giovanni Grazioso è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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