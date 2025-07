Giovani in viaggio gratis: il Lazio apre le porte dell’estate su rotaie e ruote

Nel Lazio nuova iniziativa per tutti i giovani cittadini: adesso si può viaggiare gratis in treno e non solo, ecco l’iniziativa

Dietro a questo progetto, c’è la volontà della Regione Lazio di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico tra le nuove generazioni, ma anche quella di far riscoprire il territorio in modo sostenibile. L’idea nasce dalla sinergia tra l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, e l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Simona Baldassarre. Insieme, hanno portato in giunta un piano che vale 775 mila euro di finanziamento pubblico.

Cosa include (e cosa no) l’iniziativa “Lazio in tour gratis 2025”

I ragazzi e le ragazze che rientrano nella fascia d’età indicata e che si registrano a Bella X Noi potranno salire gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e sui treni regionali Trenitalia (in seconda classe) che operano all’interno del territorio laziale. Inclusi anche i collegamenti storici come la Roma–Lido e la Roma–Civita Castellana–Viterbo, ovvero le ex ferrovie concesse.

Attenzione però: sono esclusi i treni a lunga percorrenza e quelli turistici speciali come il Leonardo Express per Fiumicino o il Civitavecchia Express. Stessa cosa per le tratte combinate non gestite direttamente da Trenitalia. Il messaggio è chiaro: il focus è sul muoversi dentro il Lazio, in modo sostenibile, semplice e gratuito.

In un’estate in cui il costo della vita sembra crescere ovunque, avere la possibilità di scoprire spiagge, borghi e città d’arte senza il pensiero del biglietto è qualcosa che fa davvero la differenza. Dai Castelli Romani al Circeo, da Viterbo a Sperlonga: è un’intera regione che si apre, senza barriere economiche, per una fascia di popolazione spesso dimenticata quando si parla di mobilità.

Una scelta che va oltre il viaggio: cultura, ambiente e identità

“Rendiamo il trasporto pubblico gratuito per favorire la conoscenza delle bellezze della nostra terra”, ha spiegato Ghera, sottolineando anche gli investimenti degli ultimi anni per migliorare i servizi. E se si guarda all’uso quotidiano dei mezzi, l’iniziativa ha anche un valore formativo: educare i giovani a una mobilità diversa, più consapevole, più sostenibile.

Simona Baldassarre va ancora oltre: “Conoscere il proprio territorio è una forma di crescita culturale. È identità. E questa è una possibilità che vogliamo rendere accessibile a tutti, non un privilegio per pochi”. Parole che trovano eco nel nome della nuova carta giovani, Bella X Noi, pensata non solo per offrire sconti e opportunità, ma per creare un legame nuovo con ciò che ci circonda.

Alla fine, non è solo una questione di biglietti gratuiti. È una visione, un modo di dare fiducia e responsabilità ai giovani, invitandoli a riscoprire il Lazio con occhi nuovi. Chissà, forse tra una corsa in treno e una giornata in spiaggia, qualcuno troverà anche un’idea, un sogno o una direzione per il proprio futuro.