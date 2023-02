Giorno del Ricordo, il Comune di Ciampino ricorda le vittime delle Foibe

Fisio fit

Il Comune di Ciampino ricorda le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Per l’occasione venerdì prossimo, nel Giorno del Ricordo, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta.

“Una pagina nera della nostra storia, troppo spesso dimenticata, a cui è necessario dare luce per mantenere viva la memoria di tutti coloro che persero la vita brutalmente, in un eccidio efferato – commenta l’Assessore alla Pubblica istruzione Umberto Verini – In questa triste ricorrenza abbiamo invitato le scuole secondarie di I e II grado del territorio a sensibilizzare gli studenti, i nostri cittadini di domani, organizzando momenti di approfondimento con l’obiettivo di promuovere il ricordo attivo contro ogni forma di violenza e di discriminazione”.

“Ricordare momenti così bui – evidenzia la Sindaca Emanuela Colella – è l’unica arma in possesso della società civile per combattere l’odio, l’indifferenza e la discriminazione. Crediamo molto nell’importanza delle giornate di sensibilizzazione per scuotere la coscienza dell’opinione pubblica e accendere i riflettori su tematiche importanti. Conoscere la storia e mantenere viva la memoria affinché non vengano commessi gli stessi errori del passato”.