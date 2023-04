CASTEL GANDOLFO, CADE UN GROSSO ALBERO SU UN’AUTO IN VIAGGIO. In data 6 aprile alle ore 22e50 circa , la S.O. ha inviato la squadra vvf di Marino (15/A) con al seguito l’autoscala e l’autogru ,a Castel Gandolfo ,sulla S.P. 140 all’altezza del KM 2 di viale A.Costa , per un albero di grosse dimensioni caduto su un’automobile in transito ,in cui all’interno viaggiavano due persone . L’intervento dei soccorritori vvf ha permesso di estrarre entrambe gli occupanti ,incastrati tra le lamiere dell’abitacolo , grazie all’utilizzo della centralina oleodinamica-gruppo da taglio .Affidati alle cure del 118 e successivamente trasportati al pronto soccorso ,il più grave (persona lato passeggero) in codice rosso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...