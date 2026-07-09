Citroen Berlingo festeggia 30 anni con una serie speciale

(Adnkronos) – Nel panorama automobilistico esistono modelli che, con il passare degli anni, diventano molto più di un semplice mezzo di trasporto. È il caso di Citroen Berlingo, che nel 2026 celebra il trentesimo anniversario dalla sua introduzione con una serie speciale dedicata e una storia fatta di innovazione, versatilità e praticità. Nato nel 1996 come veicolo commerciale compatto, Berlingo ha saputo evolversi fino a diventare uno dei principali riferimenti anche per famiglie e appassionati delle attività all’aria aperta, dando vita al segmento dei Leisure Activity Vehicle.



Il successo della Citroen Berlingo è raccontato anche dai numeri: oltre 4,2 milioni di unità prodotte e una presenza commerciale in quasi 90 Paesi, risultati che testimoniano la capacità di adattarsi alle esigenze di professionisti e privati senza perdere la propria identità. Nel corso di tre generazioni, Berlingo ha mantenuto come punti di forza modularità, abitabilità e facilità di utilizzo, diventando un compagno affidabile tanto nel lavoro quanto nel tempo libero.

Per festeggiare questo importante traguardo, Citroen introduce la serie speciale Berlingo 30 Anni, proposta nella versione passeggeri di taglia M e posizionata tra gli allestimenti Plus e Max. L’edizione celebrativa si distingue per il badge dedicato sul montante anteriore e per una dotazione particolarmente ricca che comprende i sedili Citroen Advanced Comfort, il doppio display digitale da 10 pollici, la telecamera posteriore Top Rear Vision, il volante riscaldato, gli specchietti ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 16 pollici e vetri posteriori oscurati.

La gamma continua, inoltre, a puntare sulla strategia multi-energy, offrendo motorizzazioni diesel da 100 CV e una versione completamente elettrica da 136 CV con batteria da 50 kWh. Una scelta che permette a Berlingo di soddisfare esigenze molto diverse, mantenendo intatte quelle caratteristiche di praticità e versatilità che lo hanno trasformato, in trent’anni di storia, in un vero e proprio simbolo della mobilità intelligente secondo Citroen.



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